В Якутске на вечере профессионального бокса примут участие спортсмены из 5 стран

ЯКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Спортсмены из пяти зарубежных стран примут участие в вечере профессионального бокса «Вызов Севера», который состоится в Якутске 14 декабря. Об этом сообщил ТАСС глава промоутерской компании «Сахапрофбокс» Николай Дьячковский.
«Спортсмены приехали из пяти стран, то есть Узбекистана, России, Танзании, Зимбабве, Филиппин и Таиланда», — сказал Дьячковский. Спортсмены начали прибывать с 12 декабря. Всего запланированы семь боев.
Впервые вечер профессионального бокса «Вызов Севера» состоялся в прошлом году, в нем принимали участие спортсмены из стран Африки. Спортсмены из Якутии одержали тогда победу. В этом году вечер пройдет в спортивном комплексе «Триумф» в Якутске. «Якутский бокс всегда был частью российского бокса, всегда с Якутии были члены сборной, чемпионы. Я надеюсь, что такая традиция будет продолжаться. В Якутии, Якутске спорт развивается, молодое поколение очень сильно следит за спортом и, соответственно, результаты есть», — сказал журналистам матчмейкер вечера Сергей Созонов.
На вечере состоится прощальный бой якутского боксера, пятикратного чемпиона России и двукратного чемпиона Европы Василия Егорова. Накануне он сообщил о намерении завершить карьеру. По информации Минспорта Якутии, Егоров более 13 лет не покидает основной состав мужской сборной России. «Эмоции, мысли приходят, но я их никак не приближаю к себе, потому что на эмоциях можно по-разному боксировать, — сказал он, отвечая на вопрос о мыслях перед боем. — Стараюсь вообще много не думать ни о чем, просто жить одним днем пока на данный момент. Конечно, [бой] это для меня честь, это для меня уважение к своей республике, своему народу: я начинал с Якутии и заканчиваю у себя в Якутске».
Мероприятие проходит при поддержке мэрии Якутска. Глава Якутска Евгений Григорьев является руководителем Федерации бокса города.