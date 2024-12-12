В Якутске на вечере профессионального бокса примут участие спортсмены из 5 стран

На вечере состоится прощальный бой якутского боксера, пятикратного чемпиона России и двукратного чемпиона Европы Василия Егорова. Накануне он сообщил о намерении завершить карьеру. По информации Минспорта Якутии, Егоров более 13 лет не покидает основной состав мужской сборной России. «Эмоции, мысли приходят, но я их никак не приближаю к себе, потому что на эмоциях можно по-разному боксировать, — сказал он, отвечая на вопрос о мыслях перед боем. — Стараюсь вообще много не думать ни о чем, просто жить одним днем пока на данный момент. Конечно, [бой] это для меня честь, это для меня уважение к своей республике, своему народу: я начинал с Якутии и заканчиваю у себя в Якутске».