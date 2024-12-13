Казахстан примет предолимпийский ЧМ по боксу в 2027 году

«Для Казахстана большая честь и ответственность принимать чемпионат мира по боксу в 2027 году, который пройдет в предолимпийский цикл. Наша страна имеет успешный опыт проведения масштабных мировых спортивных первенств на самом высоком уровне, и я уверен, что этот турнир не станет исключением. Понимая важность этого чемпионата мира накануне Олимпиады в Лос-Анджелесе, благодарю World Boxing за оказанное доверие», — озвучил президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин.