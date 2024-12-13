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Казахстан примет предолимпийский ЧМ по боксу в 2027 году

Международная федерация World Boxing официально объявила о проведении чемпионата мира-2027 по боксу в Астане, передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Источник: Соцсети

Мировое первенство станет важным событием в международном соревновательном календаре, так как турнир состоится в преддверии летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США).

Иная информации об организации чемпионата мира, в том числе и даты проведения, будет предоставлена позже.

«Для Казахстана большая честь и ответственность принимать чемпионат мира по боксу в 2027 году, который пройдет в предолимпийский цикл. Наша страна имеет успешный опыт проведения масштабных мировых спортивных первенств на самом высоком уровне, и я уверен, что этот турнир не станет исключением. Понимая важность этого чемпионата мира накануне Олимпиады в Лос-Анджелесе, благодарю World Boxing за оказанное доверие», — озвучил президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин.

Казахстан во второй раз в истории примет мировое первенство по боксу. Ранее ЧМ прошел в 2013 году в Алматы.