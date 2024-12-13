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В Узбекистане указали на главный недостаток казахстанских боксеров

Сайт upl.uz подытожил выступление своей сборной Узбекистана на чемпионате Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае. Даже без своих лидеров она смогла выиграть медальный зачет. Их конкуренты из Казахстана заняли второе место. Издание отметило, что последним необходимо улучшить физическую подготовку, передают Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

"Сборная Узбекистана по боксу завершила свое выступление на чемпионате Азии в Таиланде, заняв первое место в общекомандном зачете, даже без участия пяти своих олимпийских чемпионов. Второе место заняла команда Казахстана, продемонстрировав высокий уровень подготовки. Этот результат подтверждает доминирующее положение узбекской сборной в мировом любительском боксе на текущий момент…

Отдельно стоит отметить успехи казахстанских тяжеловесов. Сагындык Тогамбай нокаутировал таджикского боксера Парвиза Каримова во втором раунде, подтвердив свой высокий потенциал. Капитан команды Айбек Оралбай завоевал золото в супертяжелой весовой категории, продемонстрировав превосходство в этом весе.

Тем не менее, итоговый счет в финальных поединках — 5:2 в пользу Узбекистана — отражает текущее состояние сил в любительском боксе в регионе. Тренерскому штабу сборной Казахстана предстоит проанализировать результаты чемпионата и сосредоточиться на улучшении физической подготовки спортсменов", — говорится в статье.

Напомним, что в весовой категории до 71 килограмма у Узбекистана золото завоевал Хавасбек Асадуллаев. Но выяснилось, что во время финального боя он укусил Абылайхана Жусупова. В итоге Асадуллаева отстранили от соревнований на неопределенный срок, а казахстанцу отдали золотую медаль.

Теперь у мужской сборной Казахстана 5 золота, 4 серебра и 1 бронза на ЧА-2024.