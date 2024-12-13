В Узбекистане указали на главный недостаток казахстанских боксеров

Напомним, что в весовой категории до 71 килограмма у Узбекистана золото завоевал Хавасбек Асадуллаев. Но выяснилось, что во время финального боя он укусил Абылайхана Жусупова. В итоге Асадуллаева отстранили от соревнований на неопределенный срок, а казахстанцу отдали золотую медаль.