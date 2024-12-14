Жена Фьюри — мать-героиня. Пэрис стойко пережила три выкидыша и родила Тайсону шестеро детей

Несмотря на трудные времена в жизни боксера, связанные с зависимостью от алкоголя и наркотиков между 2015-м и 2018-м годами, Пэрис всегда оставалась рядом. Так, в 2015-м, за день до боя с Владимиром Кличко, она рассказала мужу, что ждет ребенка Принца Джона Джеймса. А в день его возвращения в ринг против Сефера Сефери она перенесла выкидыш, но решила сообщить Тайсону об этом только после окончания поединка. «Я была на восьмой неделе беременности, но в день боя поняла, что потеряла ребенка, — вспоминала Пэрис. — Только после того, как Тайсон закончил бой, я рассказала ему об этом. На следующий день мы поехали в больницу, где врачи подтвердили наши худшие опасения. Однако уже через пять недель я снова забеременела».