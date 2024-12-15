«Нокаутирую этого ублюдка». Тайсон Фьюри раскрыл, как собирается победить Александра Усика

«Всю свою жизнь я был плохим парнем и остаюсь таким же в свои почти 40 лет. В ринге я включу режим разрушителя. В прошлый раз я боксировал с Усиком осторожно. И в этот раз не буду стремиться к победе по очкам. Нокаутирую этого ублюдка.



Нет никакой тайны. Иду за нокаутом, поскольку не думаю, что судьи будут на моей стороне несмотря на все мои действия. Поэтому мне придётся вырубить его, как тогда в США [в поединке с Деонтеем Уайлдером]. Мне нужно нокаутировать его», — приводит слова Фьюри портал Daily Mail.