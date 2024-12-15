Тайсон Фьюри отреагировал на потенциальное возвращение Владимира Кличков в ринг

«Не очень верю в то, что Кличко хочет вернуться ради того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Если человек возвращается в бокс, то лишь ради денег, а не для того, чтобы переписать чей-то рекорд. Если бы всё было так, то он мог просто подраться с Мануэлем Чарро за титул WBA или кем-то ещё.



Однако такие бои не принесут денег, поэтому он не ищет их. Владимир, вероятно, потратил много денег, поскольку ему 48 лет, он долгое время был вне бокса. Однако не могу никому говорить что делать, ведь это личное дело каждого. Меня это не касается», — приводит слова Фьюри портал Daily Express.