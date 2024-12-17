Фьюри — о подготовке к Усику: три месяца растил бороду, а она седая, я чертовски старый

«Подготовка был хорошей. Я в великолепной форме, опережая вопросы (смеётся). Единственная радость от подготовки — это моя борода. Я растил её три месяца, она рыжая, коричневая и седая. Много седины… А это означает, что я чертовский старый», — сказал Фьюри в интервью Queensberry Promotions.