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Фьюри: если Усик считает, что встретится с тем же человеком, он будет шокирован

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем реванше с украинцем Александром Усиком.

Источник: Getty Images

«Усик выиграл с разницей в одно очко, не так ли? Если бы 1 из 12 раундов на любой из карточек был бы изменён, это была бы ничья. Это ничего не стоит, чёрт возьми. Меня не деклассировали. Он выиграл в одно очко, в одно спорное очко.

Я никогда не искал оправданий, парень выиграл, честная игра. Но в субботу я попытаюсь разнести его. И если он считает, что он встретится с тем человеком, он будет шокирован», — сказал Фьюри в интервью Queensberry Promotions.