«Будет меньше клоунады»: Усик и Фьюри готовы рвать в главном реванше года

«Усик победил за счет того, что у него было именно больше желания выиграть, больше стремления к победе. А если говорить о Фьюри, то я не верил в то, что он до конца готов к бою. Его подвела определенная самоуверенность. В пользу Усика сыграла его хорошая школа любительского бокса. Когда два мастера высокого класса выходят на ринг, то очень большое значение имеет настрой на поединок. Надо всегда идти до конца, Усик как раз это и сделал. Я очень рад за него».