«Будет меньше клоунады»: Усик и Фьюри готовы рвать в главном реванше года

Что было в первом бою?
В мае непобежденный Усик раздельным решением судей одолел Фьюри и сохранил пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и престижного издания The Ring, лишив Фьюри нуля в графе «поражения» и титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Так Усик стал первым в XXI веке «абсолютом» в «королевском» тяжелом весе. Однако сторона Фьюри сразу активировала опцию незамедлительного реванша, так что противостояние продолжилось.
О боксерах
- Александр УСИК (Украина) — 37 лет, 22 победы в 22 профессиональных боях. Олимпийский чемпион 2012 года до первой встречи с Цыганским Королем прошел таких звезд, как Мурат Гассиев, Дерек Чисора, Энтони Джошуа (дважды) и Даниель Дюбуа (не обошлось без скандала с ударом ниже пояса).
- Тайсон ФЬЮРИ (Великобритания) — 38 лет / 34 победы, одно поражение и одна ничья. Перед первой встречей с Усиком провалил бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (скандальная победа раздельным решением), однако до этого занес в свою коллекцию скальпов имена Чисоры, Владимира Кличко, Деонтея Уайлдера (две крутые победы и ничья в трилогии) и Диллиана Уайта.
Итоги первого боя
В мае 2024-го уроженец Симферополя в очередной раз доказал, что размеры на ринге не имеют никакого значения. Усик смог одолеть Тайсона, имевшего катастрофическое преимущество в габаритах, сделав упор на уверенную работу первым номером, выносливость и контроль эмоций, которых так сложно избежать в бою провоцирующим Фьюри. И быть бы ничьей… Но в девятом раунде Александр серьезно избил оппонента и даже отправил в нокдаун, что решило исход супербоя.
«Усик победил за счет того, что у него было именно больше желания выиграть, больше стремления к победе. А если говорить о Фьюри, то я не верил в то, что он до конца готов к бою. Его подвела определенная самоуверенность. В пользу Усика сыграла его хорошая школа любительского бокса. Когда два мастера высокого класса выходят на ринг, то очень большое значение имеет настрой на поединок. Надо всегда идти до конца, Усик как раз это и сделал. Я очень рад за него».
Когда и где состоится реванш
- 21 декабря (ночь на 22-е число по Москве);
- KINGDOM ARENA, Эр-Рияд (Саудовская Аравия);
- Старт поединка: не раньше часа ночи по московскому времени;
- Где смотреть: легальная трансляция не будет доступна в России (права на эфир принадлежат стриминговым платформам DAZN и ESPN+). Эфир будут вести тематические паблики в соцсети «ВКонтакте».
Прогнозы на бой
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа считает украинца фаворитом второго поединка.
«Поначалу это будет тяжелый бой, а затем Усик снова возьмет верх. Он классный боец, поэтому я думаю, что Усик один из лучших. Вот почему я считаю, что он победит», — цитирует британца Queensbury Promotions.
Майк Тайсон тоже делает комплимент Усику. Но легенда признается, что поболеет за боксера из Манчестера:
«Усик — лучший тяжеловес в мире на данный момент. Но я буду болеть за Фьюри и надеяться, что он победит. Почему? Потому что я его фанат, а его отец дал ему мое имя. Я не брошу его сейчас». (talkSPORT).
Коэффициенты: 1.6 против 2.6 в пользу украинского чемпиона.
Реакции боксеров на реванш
В преддверии важнейшего боя Усик сделал неожиданное признание в том, что он устал от профессионального спорта:
«Мне вообще все равно, в какой форме Тайсон… У меня сильное сердце, у меня есть желание, есть поддержка моей страны, моей жены, моих детей. Слушай, я немного устал от бокса. Большой он или очень большой — вообще нет проблем». (Boxing Scene).
Фьюри же хочет меньше развлекать публику и больше работать на результат:
«Я буду просто выбрасывать больше ударов. Буду бить его по лицу чаще, чем в прошлый раз. Буду боксировать с умом, и если поймаю его, то попытаюсь вырубить. Собственно, почти то же самое, что я делал в прошлый раз. Будет чуть меньше клоунады и чуть больше собранности. Вот и все».
Фанаты активно обсуждают предстоящую битву в социальных сетях. Одни уверены, что Усик снова возьмет верх благодаря своей несвойственной «тяжам» технике — другие делают ставку на Фьюри, который обязан сделать правильные выводы после майского поражения.
Почему этот бой так важен для бокса?
Усик и Фьюри — лучшие тяжеловесы нашего времени, их первый бой не был односторонним и оставил небольшие вопросы (не будь того нокдауна, Тайсон забрал бы бой по очкам). Так что реванш — это то, чего болельщики и хотели после майских событий на Ближнем Востоке. А при условии победы Фьюри организаторы могут замахнуться и на трилогию, что фанатов точно не расстроит.
К тому же, боксеры отлично заработают. Саудовские боссы денег не жалеют: как сообщают зарубежные СМИ, после субботнего противостояния украинец станет богаче на 114 миллионов долларов, в то время как гонорар экс-чемпиона Фьюри составит $76 млн.
Заключение
С наибольшей вероятностью, поединок снова пройдет всю дистанцию и судьям придется попотеть над итоговыми карточками. Такой расклад на руку Усику: несомненно, он не отойдет от тактики на первый бой. А вот Тайсон, который так и не смог достать Александра, серьезно сбросил вес к реваншу — он постарается со второй попытки все же нокаутировать украинца и полноценно поквитаться за исторический проигрыш.
Впрочем, Фьюри не сможет собрать всю коллекцию поясов в случае триумфа в субботу. Ведь Усик уже не является абсолютным чемпионом: из-за реванша с британцем он был вынужден оставить вакантным титул IBF, чьим новым владельцем благодаря брутальному нокауту Джошуа стал старый знакомый Дюбуа.
Иван Орехов