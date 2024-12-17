Усик пообещал СМИ раскрыть правду о возвращении Владимира Кличко на ринг

«Я не знаю, не смотрю новости. Владимир возвращается на ринг? Может, когда я вернусь в отель, я позвоню Владимиру и спрошу: “Эй, чемпион, ты возвращаешься или нет?” И потом я расскажу вам, правда это или неправда», — заявил Усик в интервью Seconds Out.