Алимханулы лишили боя с чемпионом мира. Известна причина

Накануне Алимханулы опубликовал в соцсети пост, в котором поинтересовался мнением подписчиков о противостоянии с Ларой.
"Надежды Жанибека (16−0, 11 КО) получить бои с Хамзой Ширазом, Крисом Юбэнком-младшим и чемпионом WBC Карлосом Адамесом не оправдались. Ни один из этих бойцов не проявил желания драться с участником Олимпиады 2016 года Жанибеком, и вполне очевидно, почему. Жанибек — король дивизиона, и они знают, что их ждет в бою с ним.
41-летний Эрисланди Лара (31−3−3, 19 КО), возможно, тоже не захочет драться с Алимханулы, ведь у него и так все хорошо: он владеет титулом WBA в 160 фунтах и защищает его в боях против слабой оппозиции. Лара рискует лишиться этих легких заработков, если уступит свой титул WBA Алимханулы", — отметил Коллинз.
Также автор оценил вероятность противостояния с Эрисланди, назвав его главный минус.
«Вероятность того, что Лара согласится на объединительный поединок с Алимханулы, крайне мала, потому что он слишком стар для боев такого уровня. 11 апреля 2025 года Ларе исполнится 42 года, и сейчас он держится только благодаря тому, что для него был организован хороший матчмейкинг. Эрисланди не проводил тяжелых битв со времен боев с Брайаном Кастаньо и Джарреттом Хердом, которые состоялись в 2019 и 2018 годах, что, по сути, было уже целую вечность назад», — написано в публикации.
Свой последний бой казахстанец провел в октябре в Сиднее (Австралия), где нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича (21−1, 13 КО). Отметим, что что Лара получил титул чемпиона WBA в 2023 году, после того, как владевший им казахстанец Геннадий Головкин завершил свою профессиональную карьеру.
В последнем поединке, который состоялся в сентябре, Лара одолел американца Данни Гарсию (37−4, 21 KO).