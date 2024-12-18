Алимханулы лишили боя с чемпионом мира. Известна причина

«Вероятность того, что Лара согласится на объединительный поединок с Алимханулы, крайне мала, потому что он слишком стар для боев такого уровня. 11 апреля 2025 года Ларе исполнится 42 года, и сейчас он держится только благодаря тому, что для него был организован хороший матчмейкинг. Эрисланди не проводил тяжелых битв со времен боев с Брайаном Кастаньо и Джарреттом Хердом, которые состоялись в 2019 и 2018 годах, что, по сути, было уже целую вечность назад», — написано в публикации.