Фьюри не разговаривал с женой три месяца, готовясь к бою с Усиком

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, что не разговаривал с женой три месяца, готовясь к бою-реваншу с украинцем Александром Усиком.
«Это был долгий тренировочный лагерь. Я был вдали от жены и детей три месяца, я вообще не говорил с Пэрис за этом время, ни слова. Я многим пожертвовал», — цитирует Усика Bleacher Report.
Фьюри готовился к бою с Усиком на Мальте. Реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде.
Их первый бой состоялся в ночь на 19 мая, украинец победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,71 кг).
Сейчас Усик уже не является абсолютным чемпионом мира, от пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) он отказался.
37-летний Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге. 36-летний Фьюри потерпел от Усика первое поражение в карьере. До этого у него было 34 победы в 35 боях при одной ничьей в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году.