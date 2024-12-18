Netflix снимет документальный сериал про Майка Тайсона

«Возможность поделиться своей историей через призму моего роста и зрелости в многосерийном документальном фильме на Netflix станет сложным путешествием, но очень приятным. Большинство людей слишком боятся смотреть на свою жизнь объективно, желая изобразить себя героями своей собственной истории. Но если мы действительно объективны, мы знаем, что никогда не сможем стать героями своей собственной истории. Мы должны быть способны взглянуть в лицо человеку в зеркале, принимая хорошее и плохое, чтобы дать полный отчет о нашем вкладе в эту жизнь. Netflix — идеальная платформа для того, чтобы рассказать мою историю из-за их глобального охвата», — приводит слова Тайсона пресс-служба Netflix.