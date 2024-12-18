В бою Усик — Фьюри фаворита нет! Даже мнения экспертов разделились

«Это будет тяжёлый бой для обоих парней. Он станет тяжёлым как психологически, так и физически. Я думаю, бой получится грандиозным. Первый их поединок Тайсон Фьюри проиграл, а Усик его выиграл. Теперь Фьюри будет более сосредоточенным, он наберёт немного больше веса. Но я не могу пойти против Усика. Александр Усик доказал всем всё, он до сих пор непобеждён. Он все время двигается, он постоянно наносит удары, он в отличной форме, и его трудно победить», — отметил Льюис.