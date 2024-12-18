Небитый казахстанец с поясом WBA оформил яркую победу

Павлов, представляющий Северо-Казахстанскую область и выступающий в весовой категории до 60 килограммов, уверенно перебоксировал столичного боксера Уралбека Абдикадирова.
Следующим соперником Евгения станет Суннат Косымбаев. Поединок намечен на 20 декабря.
Павлов имеет опыт выступлений на профи-ринге. Одержал десять побед в десяти боях, в восьми случаях нокаутом. Обладает титулом чемпиона мира по версии WBA International в первом легчайшем весе с 2021 года.
Чемпионат страны продлится до 24 декабря.