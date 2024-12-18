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Небитый казахстанец с поясом WBA оформил яркую победу

Евгений Павлов выиграл свой дебютный бой в рамках чемпионата Казахстана по боксу, проходящего в Караганде. Сегодня, 18 декабря, состоялся первый соревновательный день, передают Vesti.kz.

Источник: Кадр из трансляции

Павлов, представляющий Северо-Казахстанскую область и выступающий в весовой категории до 60 килограммов, уверенно перебоксировал столичного боксера Уралбека Абдикадирова.

Следующим соперником Евгения станет Суннат Косымбаев. Поединок намечен на 20 декабря.

Павлов имеет опыт выступлений на профи-ринге. Одержал десять побед в десяти боях, в восьми случаях нокаутом. Обладает титулом чемпиона мира по версии WBA International в первом легчайшем весе с 2021 года.

Чемпионат страны продлится до 24 декабря.