Реванш года. Как Фьюри может отлупить Усика — и почему это не должно казаться невероятным

В целом есть ощущение, что новый чемпион выступил на своем обычном очень высоком уровне, а британец — схалтурил, ну потому что привык так — в других боях прощалось. И значит, Фьюри может лучше. И если исходить из того, что Усик подошел к пределу своих возможностей в этом весе, то все теперь в руках Тайсона. А если нет, то нам придется переписать все, что мы знаем о боксе в тяжелом весе, и отныне оценивать всех великих через призму того, как бы они смотрелись против Усика. А оно нам надо? Мне кажется, мы к этому не готовы.