Богатство, «чей Крым», провокаторы, ВСУ и бой года: что произошло с Усиком

Сейчас Тайсон утверждает, что боль утраты прошла, и он полностью сосредоточен на реванше. Подготовка была распланирована до мелочей. На ринг в Эр-Рияде Фьюри выйдет собранным и агрессивным. Британец, в послужном списке которого 34 победы, из которых 24 нокаутом, одна ничья и одно поражение (то самое, от Усика), не раз доказывал, что может вернуться и вернуть себе титулы. После ничьей в поединке с Деонтеем Уайлдером в 2018 году мало кто верил в британца. Только через год Фьюри в повторном поединке нокаутировал американца.