Богатство, «чей Крым», провокаторы, ВСУ и бой года: что произошло с Усиком

Этих денег хватит обоим боксерам на всю оставшуюся жизнь. Они могут «протанцевать» на ринге все 12 раундов и дожидаться вердикта судей. Только и Усик, и Фьюри не раз говорили, что цифры на счете для них уже не главное. Это лишь приятное дополнение к завоеванным спортивным титулам. Справедливость распределения рекордного призового фонда ни у кого не вызывает вопросов.
Усик vs Фьюри: кто фаворит?
Это ведь второй поединок между 37-летним Усиком и 36-летним Фьюри. Первый, состоявшийся на этой же арене 18 мая, выиграл раздельным решением судей украинский боксер. Его победа над Фьюри вошла в историю профессионального бокса. Через четверть века после аналогичного успеха Леннокса Льюиса в поединке против Эвандера Холифилда мир профессионального бокса обрел абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. При этом весной призовой фонд боя в 115 миллионов фунтов стерлингов распределили в иных пропорциях: Фьюри досталось 85, а Усику — всего 30.
В мире существует множество боксерских организаций, проводящих бои за звание чемпиона мира, и Усик, который за профессиональную карьеру не потерпел ни одного поражения, собрал все чемпионские пояса. Предстоящий поединок в Эр-Рияде потерял статус поединка за звание абсолютного чемпиона мира после того как украинский боксер сам отказался от титула по версии IBF. Он должен был перейти к хорвату Филипу Хрговичу, который уже лелеял планы боя за абсолютное чемпионство, но неожиданно проиграл британцу Даниэлю Дюбуа. Тот уже успел провести в сентябре защиту титула, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.
В случае победы украинского боксера в Эр-Рияде вариант с боем за звание абсолютного чемпиона с Дюбуа выглядит бессмысленным. Его Усик совсем недавно, в августе прошлого года уже побеждал. Хотя команда британца тогда подала протест, требуя пересмотреть результат поединка. Сам Дюбуа объявил об огромном желании провести бой за звание абсолютного чемпиона с победителем субботнего поединка в столице Саудовской Аравии. Наверняка Даниэль мечтает, чтобы им стал Фьюри, с которым он спарринговал в начале профессиональной карьеры.
Миллионы фанатов бокса мечтают о поединке украинского боксера с россиянином Артуром Бетербиевым. Его Усик тоже побеждал, но на любительском ринге. В том числе, на Олимпиаде в Лондоне, где он завоевал золото, после чего и ушел в профессионалы.
Впрочем, самому Бетербиеву еще надо разобраться с Дмитрием Биволом. О бое-реванше с участием двух российских боксеров тоже много говорят сейчас в мире профессионального бокса.
Первый бой Фьюри и Усика: почему британец проиграл?
Фьюри после майского поражения от Усика воспользовался правом на матч-реванш. Долго не могли согласовать распределение гонораров и сроки проведения поединка. Он все время откладывался по разным причинам. Последней стало полученное Фьюри рассечение брови в спарринге.
Первый поединок в Эр-Рияде прошел с преимуществом Усика, но уже после его завершения стало известно о трагедии в семье Фьюри. За день до боя у его жены на шестом месяце беременности случился выкидыш. Сам Тайсон в это время находился в Саудовской Аравии и настраивался на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Потеря ребенка, конечно, надломила боксера, но он вынужден был выйти на ринг в соответствие с условиями контракта.
Сейчас Тайсон утверждает, что боль утраты прошла, и он полностью сосредоточен на реванше. Подготовка была распланирована до мелочей. На ринг в Эр-Рияде Фьюри выйдет собранным и агрессивным. Британец, в послужном списке которого 34 победы, из которых 24 нокаутом, одна ничья и одно поражение (то самое, от Усика), не раз доказывал, что может вернуться и вернуть себе титулы. После ничьей в поединке с Деонтеем Уайлдером в 2018 году мало кто верил в британца. Только через год Фьюри в повторном поединке нокаутировал американца.
В 2016-м после победы над Владимиром Кличко в Дюссельдорфе, которая лишила украинца сразу пяти чемпионских поясов, Тайсон и вовсе покинул ринг из-за «психологических проблем». Под такой политкорректной формулировкой британец скрывал не только накрывшую его депрессию, но и серьезные проблемы с наркотиками. Тогда тоже никто не верил в его возвращение, но Фьюри вернулся и заставил замолчать всех критиков.
Сумел Фьюри выпутаться и из неприятной ситуации с двухгодичной дисквалификацией за положительный допинг-тест. Он ведь в июле 2017 года даже объявил о завершении карьеры, а дисквалификацию впаяли задним числом в декабре! Причем и после этого британец еще два года значился чемпионом по версии журнала The Ring. Тайсон всегда находил силы и мотивацию вернуться. При этом он постоянно ведет бои не только с соперниками, но и, как он любит говорить, с собственными демонами. О чем речь, понятно.
Родившийся еще в советском Симферополе Усик в этом году был удостоен звания «Национальная легенда Украины». По версии журнала The Ring, он сегодня остается лучшим боксером мира в независимости от весовой категории. Все 22 боя на профессиональном ринге Александр выиграл. Из них 14 — нокаутом.
Крым, провокаторы, ВСУ
Долгое время симпатии российских болельщиков во время чемпионских боев в профессиональном боксе были на его стороне. «В Крыму за меня болеют, во всей России у меня очень много поклонников, — утверждал украинский чемпион в 2016 году. — В принципе не разделяю наши народы, ибо мы славяне. Давайте так и будем говорить: славяне. Если у кого-то есть возражения, то они в ваших головах».
В 2018 году накануне боя против латвийского боксера Майриса Бриедиса журналисты поинтересовались у Усика, чей Крым. Боксер элегантно ушел от прямого ответа, как уворачивался от ударов соперников на ринге.
«Я не попугай, чтобы повторять по сто раз: что, где, когда, — заявил тогда Усик. — Запомните главное: я представляю во всем мире Украину и горжусь, когда поднимается украинский флаг и звучит украинский гимн. Вот мой ответ вам, провокаторы!».
Усик позиционирует себя как православный христианин. В 2020 году вместе с другом и коллегой Василием Ломаченко он снялся в российском документальном фильме о православной вере и дружбе с россиянами.
Правда, после начала СВО Александр сразу же вступил в ряды территориальной обороны, но в марте 2022-го покинул их ради подготовки к матчу с Джошуа. Победу в нем Усик посвятил ВСУ, а вскоре появился на фронте в районе Нью-Йорка. Стрелял из миномета в сторону российской территории под одобрительное улюлюканье бойцов ВСУ.
Удивляться такому повороту не стоит. После победы на Олимпиаде в Лондоне, переходя в профессионалы, Усик подписал контракт с промоутерской компанией братьев Кличко. Хотя имел предложения из Великобритании и США. У украинского чемпиона серьезный бизнес в родной стране, и ожидать каких-то иных заявлений сегодня от него просто бессмысленно.
Борис Ходоровский