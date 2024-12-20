Жалгас Жумагулов дебютировал с победы в профи-боксе

Жумагулов выиграл судейским решением по итогам четырех раундов.
У Жалгаса было семь боев в UFC, в них он одержал одну победу и потерпел шесть поражений. Его рекорд в ММА: 17−9.
Экс-боец UFC казахстанец Жалгас Жумагулов дебютировал в боксе. Случилось это на турнире Fight Nights Global в Астане, а в соперниках у него был Раванд Оуба из Норвегии, передают Vesti.kz.
Жумагулов выиграл судейским решением по итогам четырех раундов.
У Жалгаса было семь боев в UFC, в них он одержал одну победу и потерпел шесть поражений. Его рекорд в ММА: 17−9.