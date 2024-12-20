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Жалгас Жумагулов дебютировал с победы в профи-боксе

Экс-боец UFC казахстанец Жалгас Жумагулов дебютировал в боксе. Случилось это на турнире Fight Nights Global в Астане, а в соперниках у него был Раванд Оуба из Норвегии, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Жумагулов выиграл судейским решением по итогам четырех раундов.

У Жалгаса было семь боев в UFC, в них он одержал одну победу и потерпел шесть поражений. Его рекорд в ММА: 17−9.