Неожиданным исходом завершился титульный бой казахского боксера

Поединок в первом полусреднем весе вместил в себя все запланированные 10 раундов и завершился победой Даукенова раздельным решением судей. Благодаря этому успеху казахстанец завоевал чемпионский пояс по версии WBL.
При этом Кордоба остался недоволен исходом встречи, поскольку также рассчитывал на успех и выдал более чем конкурентный бой, который мог завершиться и в его пользу. Но в этот раз судьи оказались благосклонны к хозяину ринга, проведшего не самый лучший бой в своей карьере. Хотя изначально фанаты бокса надеялись на убедительную победу с его стороны.
Как бы то ни было, Даукенов отпраздновал 15-ю победу на профи-ринге при двух поражениях. Кордоба потерпел 12-ю неудачу при 16-ти выигрышах.