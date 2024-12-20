Неожиданным исходом завершился титульный бой казахского боксера

При этом Кордоба остался недоволен исходом встречи, поскольку также рассчитывал на успех и выдал более чем конкурентный бой, который мог завершиться и в его пользу. Но в этот раз судьи оказались благосклонны к хозяину ринга, проведшего не самый лучший бой в своей карьере. Хотя изначально фанаты бокса надеялись на убедительную победу с его стороны.