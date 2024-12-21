5-летний сын Фьюри просил отца разбить лицо Усику в реванше

«Мой Адонис — это мой младший сын — хотел, чтобы я разбил лицо этому парню. Ему всего пять лет, а он хочет, чтобы я его сильно разбил в реванше», — приводит слова Фьюри Мirror.
Бой Фьюри и Усика состоится 21 декабря в Эр-Рияде. По итогам взвешивания вес Фьюри оказался больше веса Усика на 25 килограммов (281 фут против 226).
Напомним, в мае Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Александр Усик провел 22 боя в профессиональном боксе и одержал 22 победы. На счету Тайсона Фьюри 34 выигрыша в 36 поединках.