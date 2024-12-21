Константин Цзю — о реванше Усик — Фьюри: «Верю, что у Саши будет больше мотивации»

«Не думаю, что бой завершится досрочно. По моим предположениям, будет дистанция в 12 раундов. Если вмешается бизнес и заработок, то победит Фьюри и будет трилогия. Но я все-таки верю, что у Саши будет больше мотивации», — цитирует Цзю «РБК Спорт».