Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Тайсона Фьюри: я не видела его в таком настроении со времен реванша с Уайлдером

Жена и мать семерых детей экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, Пэрис рассказала о том, что её муж на протяжении всей подготовки к реваншу с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком полностью прекратил с ней общение.

«Да, это действительно правда. Он принял это решение, и я его поддержала в этом, хоть это было и не просто. Он вообще со мной не разговаривал всё это время. Вчера мы встретились с ним впервые, но пока ещё не говорили. Я просто успела побывать в нескольких метрах рядом с ним, и всё что мы успели — это обменяться взглядами. Но я уверена, что это стоит того. Я не видела его в таком настроении со времен реванша с Уайлдером», — сказала Пэрис на YouTube-канале IFL TV.

Напомним, что реванш между Усиком и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии.