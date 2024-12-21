Жена Тайсона Фьюри: я не видела его в таком настроении со времен реванша с Уайлдером

«Да, это действительно правда. Он принял это решение, и я его поддержала в этом, хоть это было и не просто. Он вообще со мной не разговаривал всё это время. Вчера мы встретились с ним впервые, но пока ещё не говорили. Я просто успела побывать в нескольких метрах рядом с ним, и всё что мы успели — это обменяться взглядами. Но я уверена, что это стоит того. Я не видела его в таком настроении со времен реванша с Уайлдером», — сказала Пэрис на YouTube-канале IFL TV.