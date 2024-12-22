Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде

Усик победил единогласным решением судей (трижды 116−112) и защитил пояса WBA, WBC и IBO.В мае-2024 Усик победил Фьюри раздельным решением судей. То поражение стало для Фьюри первым на профессиональном уровне. Портрет Усика — что делает его чемпионом? Лучшие тяжи в истории бокса: где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?