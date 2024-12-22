Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде

В Эр-Рияде завершился вечер бокса, который возглавил титульный бой в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Источник: Спортс"

Усик победил единогласным решением судей (трижды 116−112) и защитил пояса WBA, WBC и IBO.В мае-2024 Усик победил Фьюри раздельным решением судей. То поражение стало для Фьюри первым на профессиональном уровне. Портрет Усика — что делает его чемпионом? Лучшие тяжи в истории бокса: где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?