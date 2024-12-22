Боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри в повторном бою и защитил три титула

36-летний Фьюри потерпел второе поражение на профессиональном ринге при 34 победах (24 нокаутом) и 1 ничьей. Он не сумел вернуть пояс чемпиона мира по версии WBC, который завоевал в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в 7-м раунде. В октябре 2021 года британец во второй раз победил Уайлдера — техническим нокаутом в 11-м раунде, в апреле 2022 года выиграл у соотечественника Диллиана Уайта техническим нокаутом в 6-м раунде, а в декабре — у соотечественника Дерека Чисоры техническим нокаутом в 10-м раунде. В позапрошлом рейтинговом поединке британец победил бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата француза Фрэнсиса Нганну решением судей. В ноябре 2015 года Фьюри победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям IBF, WBA и WBO. После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками.