Боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри в повторном бою и защитил три титула

ТАСС, 22 декабря. Украинский боксер Александр Усик защитил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), он выиграл у британца Тайсона Фьюри единогласным решением судей.
Все трое судей отдали победу Усику с одинаковым счетом 116:112.
Первые раунды показали заряженность Фьюри на победу. В отличие от первого поединка, в котором британец периодически жестикулировал и гримасничал, а в один момент даже расслабился, сейчас Фьюри был больше сконцентрирован. Он действовал внимательнее в обороне, активнее и быстрее в атаке, подвижнее на ногах, то есть в целом был серьезнее настроен.
Первые несколько раундов были за Фьюри, в середине боя Усик перехватил инициативу, до последних двух раундов наблюдалась равная борьба. А в двух заключительных раундах украинец выглядел лучше и благодаря этому склонил чашу весов на свою сторону.
Если в первом поединке судьи разделились во мнениях (двое отдали победу Усику, один — Фьюри), то теперь все трое единодушно отдали предпочтение украинцу.
Реванш взять не удалось
Соперники встретились во второй раз. В первом поединке, прошедшем 19 мая, победу раздельным решением судей одержал Усик.
37-летний Усик в четвертый раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирной боксерской организации (WBO) и в первый раз — пояс Всемирного боксерского совета (WBC). После первого поединка с Фьюри украинец освободил пояс Международной боксерской федерации (IBF) из-за отказа проводить добровольную защиту. В 2021 году Усик отобрал пояса IBF, WBA и WBO у британца Энтони Джошуа, победив решением судей, а в 2022-м впервые защитил их, выиграв решением судей у этого же соперника в повторном бою. В июне 2023 года Усик во второй раз защитил пояса, победив британца Даниэля Дюбуа нокаутом в девятом раунде. Украинец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 23 победы (14 нокаутом).
Усик ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и WBC в весе до 90,71 кг. Он является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса. Украинец провел шестой поединок в супертяжелой категории, в которой дебютировал в октябре 2019 года.
36-летний Фьюри потерпел второе поражение на профессиональном ринге при 34 победах (24 нокаутом) и 1 ничьей. Он не сумел вернуть пояс чемпиона мира по версии WBC, который завоевал в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в 7-м раунде. В октябре 2021 года британец во второй раз победил Уайлдера — техническим нокаутом в 11-м раунде, в апреле 2022 года выиграл у соотечественника Диллиана Уайта техническим нокаутом в 6-м раунде, а в декабре — у соотечественника Дерека Чисоры техническим нокаутом в 10-м раунде. В позапрошлом рейтинговом поединке британец победил бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата француза Фрэнсиса Нганну решением судей. В ноябре 2015 года Фьюри победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям IBF, WBA и WBO. После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками.
Чуть меньше $200 млн на двоих
По данным британского портала TALKsport, общий призовой фонд поединка составил $191 млн. Из них $114 млн достанутся Усику, $76 млн — Фьюри. За первый бой Усик получил около $40 млн, включая доходы за счет продажи телевизионных трансляций, Фьюри — $110 млн.
Ранее сообщалось, что стороны подписали контракт и на третий поединок.