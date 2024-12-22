Тайсон Фьюри проиграл второй бой подряд. До 2024 года он победил 34 раза при одной ничьей

Усик победил единогласным решением судей. Для Фьюри это поражение стало вторым на профессиональном уровне. В мае-2024 он проиграл Усику раздельным решением судей за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. До 2024 года Фьюри шел на рекорде 34−0−1. Беспроигрышная серия длилась с 2008 года. Почему для бокса так важны реваншиТайсон трахался, а Уайлдер плакал и бил невесту: так топ-боксеры впервые проигрывали.