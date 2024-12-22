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Искуственный интеллект отдал Фьюри два раунда в поединке с Усиком. Общий счет: 118−112

Впервые в истории искусственный интеллект судил боксерский поединок. Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика вновь закончился победой украинца. Судьи единогласно назвали победителем Усика с одинаковым счетом 116−112.

ИИ аналогично отдал бой Александру, но с большим преимуществом 118−112.Вечер бокса в Эр-Рияде: Усик − Фьюри 2, Богачук нокаутировал Дэвиса и другие бои Реванш Усика и Фьюри — но уже не за абсолюта. Королевское окончание.