Фьюри — о поражении от Усика: вот что может произойти, когда не нокаутируешь соперника

«Я думал, что снова выиграл бой. Я снова был Ларри Холмсом. Я всё время был впереди… Когда вы не нокаутируете соперника, вот что может произойти», — приводит слова Фьюри журналист Майк Коппингер на личной странице в социальной сети X.