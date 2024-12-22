Курбанов: Фьюри был «мёртвый» на ногах. Усик — настоящий чемпион

«Бой был похож на первый. Фьюри был поактивнее, старался. Но мало бил джебами. На ногах был “мёртвый” вообще. Сначала был равный бой, но затем стал Усик забирать. Победа — заслуженная. Я думал, что будет трилогия. Но молодцы, что не сыграли драму, сделали настоящий бой. Фьюри выглядел мощнее по габаритам, были хорошие удары. Но бил очень мало. Поздравляем Усика. Он — настоящий чемпион», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.