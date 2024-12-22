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Фьюри — о том, что ИИ посчитал победу Усика со счетом 118−112: «К черту компьютеры! Нужно больше рабочих мест для людей. Электромобили тоже к черту!»

"К черту все компьютеры, берегите людей.

Нужно больше рабочих мест для людей и меньше для компьютеров. Электромобили тоже к черту!" — заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри. Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде. 5 быстрых мыслей по реваншу Усика и Фьюри Джейсон Стэтхэм — главная звезда реванша Усика и Фьюри. Что он забыл на боксе?