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Конор − о победе Усика над Фьюри: «Эта версия Тайсона уничтожила бы любого другого»

"Великолепный бой! Оба бойца − исключительные боксеры, воистину. Давайте поговорим о том, как Усик использовал правую по корпусу. Каким же он жестким убийцей был сегодня!

Источник: Спортс"

Вот это бой! Тайсон Фьюри − это нечто. Эта версия Тайсона уничтожила бы любого другого. Это очень близкий бой, очень крутой. Спасибо обоим джентльменам и их командам, спасибо Саудовской Аравии!" − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, но позже стер запись. Скриншот предоставил MMA Fighting.Усик переиграл Фьюри в реванше и забрал дилогию. Следующий — Дюбуа?? Сколько Усик и Фьюри заработали за реванш?