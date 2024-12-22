Конор − о победе Усика над Фьюри: «Эта версия Тайсона уничтожила бы любого другого»

Вот это бой! Тайсон Фьюри − это нечто. Эта версия Тайсона уничтожила бы любого другого. Это очень близкий бой, очень крутой. Спасибо обоим джентльменам и их командам, спасибо Саудовской Аравии!" − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, но позже стер запись. Скриншот предоставил MMA Fighting.Усик переиграл Фьюри в реванше и забрал дилогию. Следующий — Дюбуа?? Сколько Усик и Фьюри заработали за реванш?