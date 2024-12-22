Карточки боя Усик − Фьюри 2: один судья отдал Александру семь последних раундов, остальные двое − шесть из семи

Судья Патрик Морли насчитал в пользу Фьюри первый, третий, четвертый и пятый раунды. Иньясио Роблес − второй, четвертый, пятый и девятый раунды. Усик переиграл Фьюри в реванше и забрал дилогию. Следующий — Дюбуа?5 быстрых мыслей по реваншу Усика и Фьюри.