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Александр Усик ответил на вопрос о возвращении в крузервейт

Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (23−0, 14 KO) высказался о возможном возвращении в крузервейт.

Источник: Getty Images

«Возвращение в крузервейт? Сейчас я хочу просто вернуться домой. Жена мне отправляла видео, где моя маленькая дочь говорит: “Папа, папа”. Ей 10,5 месяцев. И я видел её только два месяца. Поэтому хочу вернуться, отдохнуть, отключить телефон, закрыть двери в доме и сидеть, смотреть на небо. Сейчас я хочу отдохнуть, не думать про Дюбуа, Фьюри… Просто отдых и время с детьми», — сказал Усик на пресс-конференции.

Напомним, в недавнем бою Усик победил британца Тайсона Фьюри в реванше. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.