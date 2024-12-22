Александр Усик ответил на вопрос о возвращении в крузервейт

«Возвращение в крузервейт? Сейчас я хочу просто вернуться домой. Жена мне отправляла видео, где моя маленькая дочь говорит: “Папа, папа”. Ей 10,5 месяцев. И я видел её только два месяца. Поэтому хочу вернуться, отдохнуть, отключить телефон, закрыть двери в доме и сидеть, смотреть на небо. Сейчас я хочу отдохнуть, не думать про Дюбуа, Фьюри… Просто отдых и время с детьми», — сказал Усик на пресс-конференции.