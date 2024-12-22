Фьюри дрался совсем по-другому. Разбор второго боя великих тяжеловесов

Но всё же работоспособность боксёра, его умение прибавлять в нужные моменты сыграли в очередной раз. Возможно, в определённых отрезках Александр не был на голову сильнее Тайсона, но больше оказывал давление, работал первым номером — и это действовало на судей. Моментами Усик наказывал Тайсона за опущенные руки, залетал с боковым слева, заходил с хорошими двойками. Однако при этом не шёл на добивание, как это было в первом поединке, будто опасаясь британца.