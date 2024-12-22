Усик назвал Фьюри великим соперником

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик поблагодарил британца Тайсона Фьюри за второй поединок, но, узнав о словах соперника про «рождественский подарок» от судей, поменял адресата благодарностей.
В субботу Усик победил Фьюри в поединке, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), единогласным решением судей и сохранил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). В первом бою в мае Усик выиграл раздельным решением судей.
«Фьюри — невероятный боец, великий соперник. Это были невероятные 24 раунда в моей карьере. Спасибо тебе огромное», — приводит слова Усика Би-би-си.
После боя промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что победителем должен был стать Фьюри, а сам британец назвал победу Усика «рождественским подарком» от судей.
«Дядя Фрэнк, мне кажется, слепой. Если Тайсон говорит, что это рождественский подарок, то без проблем. Спасибо богу, а не Тайсону. Спасибо моей команде», — добавил Усик.
Усику 37 лет. Он выиграл все 23 поединка в профессиональной карьере. На счету 36-летнего Фьюри 34 победы, два поражения и одна ничья.