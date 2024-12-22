Бывший чемпион мира Тимофей Цзю женился

Тиму Цзю 30 лет. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, досрочно остановив американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.