Гонорары Усика и Фьюри: оба получили огромные деньги. Украинец — больше 100 миллионов долларов

Так и получилось. Суммарно за дилогию с Фьюри Усик заработал уже под 150 миллионов долларов, значительно увеличив свое состояние за последний год. По данным той же Marca, до встречи с Цыганским королем на балансе украинца было «всего» 35 миллионов долларов. Правда, есть и другие цифры — по данным Draft Kings, только за второй бой с Энтони Джошуа (2022 год) Усик заработал около 50 миллионов долларов. В любом случае, так много за один поединок Усик не зарабатывал никогда.