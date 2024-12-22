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Гонорары Усика и Фьюри: оба получили огромные деньги. Украинец — больше 100 миллионов долларов

Но денежный рекорд не побит.

Источник: Getty Images

В ночь на 22 декабря в Эр-Рияде прошел реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В 12-раундовом бою 37-летний украинец защитил три пояса чемпиона мира — а еще заработал гигантские деньги.

Сколько получили Усик и Фьюри

По данным издания Marca, ссылающегося на The Independent и Fight Score, общий призовой фонд боя в Саудовской Аравии составил 190 миллионов долларов. По итогам реванша выигрыш разделили в пропорции 55/45, где большая часть досталась победителю. Таким образом, Усик заработал около 105 миллионов долларов, тогда как Цыганский король — 85 миллионов.

Эти суммы разительно отличаются от первого боя, прошедшего в мае. Тогда призовой фонд составил около 150 миллионов долларов, из них большую часть (110 миллионов) забрал Фьюри, даже несмотря на поражение, а Усику досталось всего 40 миллионов долларов. Стороны договорились о такой пропорции заранее, причем она была предметом серьезного конфликта. Но в итоге украинцу пришлось снизить требования с расчетом отыграть свое в ответном противостоянии.

Так и получилось. Суммарно за дилогию с Фьюри Усик заработал уже под 150 миллионов долларов, значительно увеличив свое состояние за последний год. По данным той же Marca, до встречи с Цыганским королем на балансе украинца было «всего» 35 миллионов долларов. Правда, есть и другие цифры — по данным Draft Kings, только за второй бой с Энтони Джошуа (2022 год) Усик заработал около 50 миллионов долларов. В любом случае, так много за один поединок Усик не зарабатывал никогда.

Для британца бой с Усиком тоже особенный. Он не стал самым денежным (за прошлое поражение Фьюри получил больше), но это все равно второй по величине гонорар в карьере Тайсона. По данным Celebrity Net Worth, до реванша с Усиком Фьюри успел заработать за карьеру около 200 миллионов долларов — теперь станет богаче еще на 80.

До конкурентов далеко

Несмотря на большое внимание к поединку, он далеко не самый дорогой в истории бокса. Хотя Усик теперь вошел в топ-5 — кстати, убрав оттуда Фьюри. Самые большие гонорары в истории бокса по версии The Sportster выглядят так:

МестоИмяСоперникИсходГодГонорар (в миллионах долларов)
1Флойд МейвезерКонор МакгрегорПобеда2017280
2Флойд МейвезерМэнни ПакьяоПобеда2015250
3Мэнни ПакьяоФлойд МейвезерПоражение2015150
4Конор МакгрегорФлойд МейвезерПоражение2017130
5Александр УсикТайсон ФьюриПобеда2024 (второй бой)105
6Тайсон ФьюриАлександр УсикПоражение2024 (первый бой)100

Егор Сергеев