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Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин заявил об уходе с поста заместителя губернатора Вологодской области.

Источник: Спорт РИА Новости

«Дорогие вологжане! Спасибо, что приняли меня на своей земле. Наш общий путь, хоть был и недолгим, надеюсь, успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к родине», — написал Поветкин в своем Telegram-канале.

«Продолжайте развивать спорт, поддерживать нашу молодежь, воспитывать их в правильных традиционных ценностях! Еще раз всем спасибо, я же сосредоточусь на своей семье, на своем доме. В добрый путь! Обнял!» — добавил боксер.

Поветкину 45 лет, он занимал эту должность с 14 мая. Боксер объявил о завершении карьеры на специальной пресс-конференции в июне 2021 года. В феврале 2024 года Поветкин сообщил, что может вернуться на ринг, если ему позволит здоровье.

В октябре Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что олимпийский чемпион Игр 2004 года в Афинах с 21 октября временно отстранен по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Поветкина обвиняют в использовании или попытке использования запрещенной субстанции или запрещенного метода. Отмечается, что нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года. За день до этого Поветкин одержал победу над камерунцем Карлосом Такамом и завоевал титул Всемирного боксерского совета (WBC Silver).