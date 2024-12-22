Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области

В октябре Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что олимпийский чемпион Игр 2004 года в Афинах с 21 октября временно отстранен по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Поветкина обвиняют в использовании или попытке использования запрещенной субстанции или запрещенного метода. Отмечается, что нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года. За день до этого Поветкин одержал победу над камерунцем Карлосом Такамом и завоевал титул Всемирного боксерского совета (WBC Silver).