Нокаутом в первом раунде закончился бой за медаль чемпионата Казахстана

В четвертьфинальном поединке в весовой категории свыше 81 килограмма Кунгейбаева, представляющая Астану, сразилась с Гулсезим Садыковой из Туркестанской области. Уже в первом раунде Кунгейбаева дважды отправила свою соперницу в нокдаун и одержала победу техническим нокаутом.
Таким образом, Кунгейбаева вышла в полуфинал национального первенства и поборется за выход в финал. Она гарантировала себе бронзовую медаль.
Добавим, что она является чемпионкой мира 2016 года, двукратной серебряной призеркой мирового первенства (2014, 2023), чемпионкой Азии 2021 года и многократной чемпионкой Казахстана.
Соревнование проходит в Караганде и завершится 24 декабря.