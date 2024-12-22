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Нокаутом в первом раунде закончился бой за медаль чемпионата Казахстана

Казахстанка Ляззат Кунгейбаева успешно выступила в четвертьфинале чемпионата Казахстана-2024 по боксу, передает Vesti.kz.

Источник: КФБ

В четвертьфинальном поединке в весовой категории свыше 81 килограмма Кунгейбаева, представляющая Астану, сразилась с Гулсезим Садыковой из Туркестанской области. Уже в первом раунде Кунгейбаева дважды отправила свою соперницу в нокдаун и одержала победу техническим нокаутом.

Таким образом, Кунгейбаева вышла в полуфинал национального первенства и поборется за выход в финал. Она гарантировала себе бронзовую медаль.

Добавим, что она является чемпионкой мира 2016 года, двукратной серебряной призеркой мирового первенства (2014, 2023), чемпионкой Азии 2021 года и многократной чемпионкой Казахстана.

Соревнование проходит в Караганде и завершится 24 декабря.