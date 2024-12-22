Нокаутом в первом раунде закончился бой за медаль чемпионата Казахстана

В четвертьфинальном поединке в весовой категории свыше 81 килограмма Кунгейбаева, представляющая Астану, сразилась с Гулсезим Садыковой из Туркестанской области. Уже в первом раунде Кунгейбаева дважды отправила свою соперницу в нокдаун и одержала победу техническим нокаутом.