Владимир Кличко: Александр Усик — легенда. Нам так повезло, что он украинец

«Как я уже говорил и упоминал в других интервью, это [победа Усика] должно было произойти повторение. Повторение первого боя — это то, чего я ожидал, это было именно так. Александр — настоящая легенда и чемпион. Нам так повезло, что он украинец», — приводит слова Кличко портал Middle Easy.