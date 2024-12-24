Фьюри и Джошуа — в прошлом. В британском боксе новая суперзвезда

Мозес продолжал побеждать своих соперников и получать места в кардах крупных турниров. Он трижды боксировал в Саудовской Аравии, дважды на «Уэмбли» и один раз — на арене «02» в Лондоне. В карьере 19-летнего парня уже 11 поединков на профессиональном ринге, 11 побед, девять нокаутов, из них семь в первом раунде, и два — во втором. По большому счёту Мозес вполне мог бы претендовать и на рекорд Майка Тайсона, но сейчас все чемпионские пояса заняты, а Турки Аль аш-Шейх хочет организовать ещё один объединительный поединок между Усиком и Даниэлем Дюбуа — так что стать самым молодым чемпионом мира в королевском дивизионе у Мозеса вряд ли получится.