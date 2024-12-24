Фиаско профи, отказ и драматичные бои. Итоги полуфиналов чемпионата Казахстана по боксу

В мужской сетке было 52 соискателя на выход 26 боксеров в финал, а в женской 48 представительниц этого вида спорта. Соответственно, в финал прошли 13 мужчин и 12 женщин.
Особое внимание на себя обращает ряд поединков. Так, 36-летний Темиртас Жусупов уверенно выиграл у Нургисы Турабекова.
Назым Кызайбай победила Анель Кудайберген, которая отказалась выходить на третий раунд. Алуа Балкибекова вовсе без боя прошла в финал.
Разгромную победу в полуфинале одержала Карина Ибрагимова и Серик Темиржанов, победивший в весе до 60 килограммов у мужчин.
Запомнившийся своим танцем на ринге Талгат Сырымбетов из Карагандинской области победил выступающего в профи Евгения Павлова.
Уникальный боксер из Казахстана Торехан Сабырхан не оставил шансов Елнуру Суюнбаю.
В свою очередь драматично сложился бой уроженца Узбекистана Амана Конысбекова, который выступает теперь под казахстанским флагом. Он в последнем раунде упустил победу над Фарухом Тохтасыном.
Ниже можно ознакомиться с парами финалистов.
Мужчины
48 кг. Темиртас Жусупов (Акмолинская область) — Нурзат Онгаров (Жамбылская область);
51 кг. Даниял Сабит (Западно-Казахстанская область) — Бекзат Алдамжаров (Актюбинская область);
54 кг. Тимур Кабдешов (Акмолинская область) — Баглан Кенжибек (Жамбылская область);
57 кг. Даулет Молдашев (Абай) — Асылжан Серикбай (Шымкент);
60 кг. Серик Темиржанов (Павлодарская область) — Талгат Сырымбетов (Карагандинская область);
63,5 кг. Жандос Кыдыралиев (Алматы) — Ертуган Зейнуллинов (Алматинская область);
67 кг. Торехан Сабырхан (Туркестанская область) — Санатали Тольтаев (Мангистауская область);
71 кг. Сабыржан Аккалыков (Западно-Казахстанская область) — Фарух Тохтасын (Алматы);
75 кг. Нурканат Райыс (Атырауская область) — Тимур Нурсеитов (Астана);
80 кг. Даулет Толемисов (Актюбинская область) — Азамат Бектас (Кызылординская область);
86 кг. Темирлан Мукатаев (Астана) — Бекзат Танатар (Шымкент);
92 кг. Данияр Рахимбердинов (Алматы) — Нурмагомед Юсупов (Карагандинская область);
92+ кг. Нурлан Сапарбай (Туркестанская область) — Даниял Сапарбай (Туркестанская область);
Женщины
48 кг. Назым Кызайбай (Алматы) — Акбота Болат (Кызылординская область);
50 кг. Алуа Балкибекова (Алматы) — Гульнар Турапбай (Карагандинская область);
52 кг. Анита Адишева (Карагандинская область) — Жансая Рахымберды (Шымкент);
54 кг. Жайна Шекербекова (Шымкент) — Элина Базарова (Шымкент);
57 кг. Карина Ибрагимова (Акмолинская область) — Айдана Забынбекова (Улытауская область);
60 кг. Римма Волосенко (Астана) — Анар Турсынбек (Жетысуская область);
63 кг. Аружан Жанабаева (Туркестанская область) — Лаура Есенкелды (Шымкент);
66 кг. Жасмин Кизатова (Карагандинская область) — Улдана Таубай (Алматы);
70 кг. Бакыт Сейдиш (Алматы) — Мадина Нуршаева (Шымкент);
75 кг. Валентина Хальзова (Астана) — Анастасия Баязитова (Костанайская область);
81 кг. Надежда Рябец (Костанайская область) — Жибек Жараскызы (Жамбылская область);
81+ кг. Дина Исламбекова (Шымкент) — Ляззат Кунгейбаева (Астана).
Решающие бои пройдут завтра, 24 декабря. Начало заключительного соревновательного дня в 12:00.