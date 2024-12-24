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Разгромом закончился бой титулованной боксерши на чемпионате Казахстана

Боксерша из Алматы Алуа Балкибекова стала чемпионкой Казахстана на первенстве, проходящем в Караганде, передает Vesti.kz.

Источник: КФБ

Решающий поединок в весовой категории до 50 килограммов Балкибекова провела против Гульнар Турапбай, представляющую Карагандинскую область. Противостояние завершилось разгромной победой Балкибаевой, которая со счетом 5:0 выиграла золотую медаль турнира.

Ранее Балкибекова становилась двукратной чемпионкой Азии (2021 и 2022 годы). Также она выигрывала серебряную медаль чемпионата мира (2022) и бронзу (2023).

До нее успеха добились Темиртас Жусупов, Торехан Сабырхан, Нурлан Сапарбай и Назым Кызайбай.