Разгромом закончился бой титулованной боксерши на чемпионате Казахстана

Решающий поединок в весовой категории до 50 килограммов Балкибекова провела против Гульнар Турапбай, представляющую Карагандинскую область. Противостояние завершилось разгромной победой Балкибаевой, которая со счетом 5:0 выиграла золотую медаль турнира.
Ранее Балкибекова становилась двукратной чемпионкой Азии (2021 и 2022 годы). Также она выигрывала серебряную медаль чемпионата мира (2022) и бронзу (2023).
До нее успеха добились Темиртас Жусупов, Торехан Сабырхан, Нурлан Сапарбай и Назым Кызайбай.