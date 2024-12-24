Разгромом закончился бой титулованной боксерши на чемпионате Казахстана

Решающий поединок в весовой категории до 50 килограммов Балкибекова провела против Гульнар Турапбай, представляющую Карагандинскую область. Противостояние завершилось разгромной победой Балкибаевой, которая со счетом 5:0 выиграла золотую медаль турнира.