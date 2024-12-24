Умар Кремлев: найдем общий язык с новым руководством МОК

— Они могут намекать на кого угодно, вопрос лишь в легитимности данной организации. На ближайшие пять лет нет ни одной организации, которая была бы способна конкурировать с IBA. Наша международная ассоциация — старейшая в мире, единственная, которая уполномочена проводить такие турниры. И это право у нас никто не сможет отнять, особенно по политическим, надуманным мотивам. В течение всего года было множество попыток отстранить IBA от проведения боксерских событий. Посмотрите, к чему это привело: спортсмены в World Boxing не получают ничего, а просто платят взносы, чтобы организация жила и проводила какие-то нелегитимные мероприятия. И количество участников на таких событиях ничтожно мало. Обычная прокладка для нынешнего руководства МОК, через которую они планируют прокручивать деньги и зарабатывать на спортсменах.