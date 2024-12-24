Умар Кремлев: найдем общий язык с новым руководством МОК

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в интервью ТАСС рассказал о планах организации по взаимодействию с новым руководством Международного олимпийского комитета (МОК), бое филиппинца Мэнни Пакьяо в Москве, возможности организации поединков для Федора Емельяненко, Петра Яна и Никиты Нагорного, а также о планах по развитию «Рольфа».
— Каким получился год для Международной ассоциации бокса?
— Год выдался продуктивным. Мы провели два крупнейших чемпионата мира по боксу, которые полностью профинансировала IBA — для спортсменов и их команд требовалось только присутствие. Мы провели 20 Ночей чемпионов IBA, на всех континентах нашей планеты, семь континентальных чемпионатов. Мы реализовали совместный проект в Китае, который будет проходить в течение всего следующего года — IBA Kunlun Fight, собравший целый национальный стадион в Пекине. Мы успешно провели 45 образовательных курсов для судей, тренеров, технических официальных лиц.
Все это в условиях, когда в течение всего года нам пытались вставлять палки в колеса и всячески дискредитировать нашу международную ассоциацию. В конце года мы провели традиционный международный боксерский форум в Дубае, на который также по традиции приехали все члены большой семьи IBA. Мы обсудили дальнейшие планы, подвели итоги года. Видим позитивный путь развития, который мы утвердили совместно со всей боксерской семьей. К нам также присоединилась семья великого Мохаммеда Али. Мы обсудили потенциальные совместные проекты, поскольку то, чем занимался Али, является одной из главных ценностей IBA — защита прав спортсменов. Также хочу напомнить, что мы выплатили немалые призовые боксерам — победителям и призерам Олимпийских игр. Никто из них не должен быть ущемлен.
— Вы продолжаете защищать свои права в судах против МОК?
— Я вас поправлю. Мы, конечно же, занимаемся юридической защитой IBA, в том числе в Спортивном арбитражном суде (CAS). Но о чем говорить, если сам суд — это созданная МОК подшефная ему же организация, которая не защищает интересы спортсменов и самого спорта в целом, а существует лишь для выгоды самого комитета. Каждому здравомыслящему человеку понятна обстановка на текущий момент, но на нас она никак не влияет. Ведь только в нашем спорте разрешено выступление всех спортсменов с их национальными флагом и гимном. IBA будет отстаивать интересы каждого, кто является членом нашей международной боксерской семьи.
— На боксерском форуме вы объявили о планах провести бой Мэнни Пакьяо в России. Насколько это вероятно?
— Это более чем реально. На данном этапе мы обсуждаем условия и ищем подходящего соперника, так как хотим не просто провести бой, а показать красивый и зрелищный бокс всем любителям нашего вида спорта. Это должен быть исторический поединок, который станет частью современной истории. Помимо поединка мы обсудили с Пакьяо сотрудничество по проведению совместных мероприятий, включая Ночь чемпионов IBA на Филиппинах.
— Не так давно было объявлено о проведении реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Что об этом думаете?
— Они уже показали красивый и зрелищный бой, который вызвал множество обсуждений как среди болельщиков, так и среди всех неравнодушных зрителей. Они показали красивый бокс с прекрасно проработанными элементами шоу. С точки зрения бизнеса это красивое мероприятие, которое собирает свою аудиторию. С точки зрения бокса реванш — это прекрасный момент, чтобы раз и навсегда выявить единственного чемпиона и вопросов больше не возникало. И важно отметить, что выступают два наших боксера, поэтому в нашей стране точно есть и будет абсолютный чемпион мира.
— У вас дружеские отношения с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петром Яном. Не предлагали ему организовать поединок по боксу?
— У нас дружеские отношения практически со всеми спортсменами и представителями других единоборств. Нужно понимать, что спорт — это в первую очередь уважение ко всем дисциплинам. Мы не против организовать бой, но здесь все зависит только от желания Петра Яна и от того, найдем ли мы подходящего соперника, чтобы бой получился конкурентным и зрелищным.
— Еще один ваш большой друг — Никита Нагорный — также периодически проводит тренировки по боксу. Как насчет боя для него?
— Профессиональный спортсмен-гимнаст тренирует технику бокса в свободное время, и полагаю, что делает он это для поддержания физической формы. Мы не проводим поединки такого формата, где просто известные люди выходят ради какой-то выгоды. Каждому, конечно, следует заниматься своим делом. Но если Никита в определенный момент достигнет высокого уровня мастерства, то можно было бы сделать показательное выступление для него в боксе. Это увеличит аудиторию нашего вида спорта.
— Говорят, и гонщик Никита Мазепин начал думать о таком поединке.
— Бокс — вид спорта, который требует определенной подготовки. Нельзя вот так просто взять и выйти на ринг. Я знаю, что Никита Мазепин периодически проводит тренировки по боксу. И это хорошее занятие, которое можно только поощрить. И, как и в случае с Нагорным, Мазепин также мог бы при определенном подходе поучаствовать в одном из наших событий и показать, чему он научился в боксе. Но это, конечно, не был бы полноценный поединок.
— В феврале будет избран новый президент МОК. Готовы будете с ним работать?
— У нас нет претензий к МОК как к организации. У нас есть вопросы только к действующему руководству — Томасу Баху и его приспешникам, которые за последнее время только усилили влияние политических решений на спорт и продолжают проводить деструктивную политику в отношении спортсменов и олимпийского движения. Уверен, что с новым руководством мы сможем найти общий язык. По крайней мере, мы будем продолжать свою линию открытого диалога во благо развития спорта и в защиту интересов спортсменов.
— Будет ли IBA продолжать какие-либо действия в отношении Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые провалили гендерные тесты?
— Мы сделали все необходимые действия с нашей стороны: отстранили их от участия в соревнованиях, провели тесты, направили рекомендации в МОК. IBA не собирается преследовать кого-либо. Мы выступаем за честный и чистый спорт, где женщины соревнуются с женщинами, а мужчины — с мужчинами.
— Не так давно Александр Емельяненко проиграл вам спор. Но вы говорили, что готовы организовать боксерский поединок для его брата — Федора. Как считаете, такой бой может стать возможностью для их воссоединения?
— Это семейное дело двух взрослых людей. До сих пор считаю, что неправильно полоскать в прессе их взаимоотношения и выносить на публику то, что нас никак не касается. Мы можем организовать боксерский поединок для Федора Емельяненко — здесь важно его желание.
— Представители МОК недавно заявили, что в ближайшее время определятся с организацией, которая будет проводить боксерские турниры на будущих Олимпийских играх. Явно намекают на созданную организацию World Boxing.
— Они могут намекать на кого угодно, вопрос лишь в легитимности данной организации. На ближайшие пять лет нет ни одной организации, которая была бы способна конкурировать с IBA. Наша международная ассоциация — старейшая в мире, единственная, которая уполномочена проводить такие турниры. И это право у нас никто не сможет отнять, особенно по политическим, надуманным мотивам. В течение всего года было множество попыток отстранить IBA от проведения боксерских событий. Посмотрите, к чему это привело: спортсмены в World Boxing не получают ничего, а просто платят взносы, чтобы организация жила и проводила какие-то нелегитимные мероприятия. И количество участников на таких событиях ничтожно мало. Обычная прокладка для нынешнего руководства МОК, через которую они планируют прокручивать деньги и зарабатывать на спортсменах.
— Вы много раз высказывались в отношении недобросовестных иностранных спортивных чиновников. А был ли в вашей жизни случай, когда вы хотели вызвать кого-то из них на боксерский бой?
— Я спокойный человек, который в свое время занимался боксом. И как спортсмен я понимаю, что это неправильный путь решения конфликтов. Если человек будет со мной в одной весовой категории, я готов с ним потренироваться. И в целом, если мы оба будем конкурентноспособны в бою, можно провести спарринг. Но, опять же, это бессмысленно и не даст никакого результата, кроме как спортивно-оздоровительного.
— В этом году вы стали владельцем группы компаний «Рольф» (один из крупнейших автодилеров в России — прим. ТАСС). Планируете приобретать еще активы? Скажем, шинные компании?
— «Рольф» уже предоставил новую концепцию развития. Там все прозрачно и понятно — мы нацелены на создание собственной среды и собственного производства всех необходимых продуктов. То есть мы создаем полный цикл 360, который будет закрывать все потребности компании, потребителей и простых граждан. Поэтому я ничего не исключаю.
— Вы говорили о перспективе выпуска собственных автомобилей. Вы будете выпускать их самостоятельно или совместно с иностранным партнером?
— Мы будем использовать опыт мировой практики, привлекать различных специалистов, развивать и создавать свое производство. Наша задача — создать собственный отечественный автомобиль, который будет полностью произведен у нас и из наших собственных комплектующих. Именно к этому мы стремимся и плотно работаем в данном направлении.