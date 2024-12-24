Александр Усик обратился к болельщикам после победы в реванше с Фьюри

«Дорогие друзья, всем добрый день. Всё хорошо, победа есть. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Мои англоязычные фанаты, спасибо за поддержку. Для меня это очень важно, и я это ценю. Слава богу за всё», — сказал Усик на своём YouTube-канале.