На чемпионате Казахстана выбрали лучших боксеров

«Лично мне нравятся имена лучших из лучших. Назым Кызайбай стала 14-кратной чемпионкой страны (вы только вздумайтесь!) А Торехан Сабырхан — самый молодой чемпион на этом турнире! И я вообще не удивлюсь, если они оба будут реальными претендентами на Олимпиаду в Лос-Анджелес 2028 года», — написал журналист.