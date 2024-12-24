На чемпионате Казахстана выбрали лучших боксеров

В мужской сетке лучшим признан 18-летний Торехан Сабырхан, ставший чемпионом в весе до 67 килограммов, а в женской сетке — Назым Кызайбай, завоевавшая золото в весе до 48 килограммов.
Примечательно, что Сабырхан и Кызайбай стали чемпионами без финального боя. Санатали Тольтаев, который должен был сражаться с Тореханом был вынужден сняться с поединка из-за болезни. Акбота Болат также отказалась выходить на ринг с Кызайбай.
«Лично мне нравятся имена лучших из лучших. Назым Кызайбай стала 14-кратной чемпионкой страны (вы только вздумайтесь!) А Торехан Сабырхан — самый молодой чемпион на этом турнире! И я вообще не удивлюсь, если они оба будут реальными претендентами на Олимпиаду в Лос-Анджелес 2028 года», — написал журналист.
Напомним, Торехан известен как младший брат Махмуда Сабырхана, которого за технику и изящество на ринге прозвали «Казахским Ломаченко».
В свои 18 лет Торехан вошел в историю как первый боксер, четырежды ставший чемпионом Азии среди юниоров и молодежи.