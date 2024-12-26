Бывший чемпион хочет провести бой с Роналду и нокаутировать его

Хаттон считает его соперником своей мечты.
«Наверное, я бы назвал Криштиану Роналду. Я никогда не встречался с Криштиану. Я верю, что он хороший парень, но давайте разберемся. Он играл за “Манчестер Юнайтед”. Он очень симпатичный парень. Почему бы не нокаутировать его? Если ты играл за “Манчестер Юнайтед”, то лучший игрок в мире. А я — полная противоположность», — цитирует британца Goal.
Хаттон был чемпионом мира в первой полусредней по версиям IBF (2005 и 2007), WBA (2005), IBO (2007), полусредней по версиям WBA (2006) и IBO (2009) весовых категориях.
Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» в период 2003—2009 и 2021−2022 годов. Также в его карьере были «Спортинг», «Реал» и «Ювентус». 5-кратный обладатель «Золотого мяча».