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Бывший чемпион хочет провести бой с Роналду и нокаутировать его

Известный в недавнем прошлом британский боксер-профессионал Рикки Хаттон и преданный фанат «Манчестер Сити» рассказал, что хотел бы провести бой с нападающим саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

Хаттон считает его соперником своей мечты.

«Наверное, я бы назвал Криштиану Роналду. Я никогда не встречался с Криштиану. Я верю, что он хороший парень, но давайте разберемся. Он играл за “Манчестер Юнайтед”. Он очень симпатичный парень. Почему бы не нокаутировать его? Если ты играл за “Манчестер Юнайтед”, то лучший игрок в мире. А я — полная противоположность», — цитирует британца Goal.

Хаттон был чемпионом мира в первой полусредней по версиям IBF (2005 и 2007), WBA (2005), IBO (2007), полусредней по версиям WBA (2006) и IBO (2009) весовых категориях.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» в период 2003—2009 и 2021−2022 годов. Также в его карьере были «Спортинг», «Реал» и «Ювентус». 5-кратный обладатель «Золотого мяча».