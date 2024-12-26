Бывший чемпион хочет провести бой с Роналду и нокаутировать его

«Наверное, я бы назвал Криштиану Роналду. Я никогда не встречался с Криштиану. Я верю, что он хороший парень, но давайте разберемся. Он играл за “Манчестер Юнайтед”. Он очень симпатичный парень. Почему бы не нокаутировать его? Если ты играл за “Манчестер Юнайтед”, то лучший игрок в мире. А я — полная противоположность», — цитирует британца Goal.