Казахстанских боксеров сделали миллионерами после чемпионата мира и Азии

В ходе мероприятия их также получили тренеры боксеров и врачи.
Чемпионат Азии прошел в таиландском Чиангмае. Копилка сборной Казахстана пополнилась пятью золотыми, четырьмя серебряными и одной бронзовой медалью:
- золото: Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Абылайхан Жусупов (до 71 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 86 кг), Сагындык Тогамбай (до 92 кг) и Айбек Оралбай (свыше 92 кг);
- серебро: Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Оразбек Асылкулов (до 57 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг) и Диас Молжигитов (до 75 кг);
- бронза: Ерасыл Жакпеков (до 80 кг).
Молодежный чемпионат мира проходил в черногорской Будве. В 25 весах в мужском и женских соревнованиях казахстанская команда завоевала 17 медалей (6−1−10) и впервые в своей истории заняла первое место в общем зачете.