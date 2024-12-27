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Казахстанских боксеров сделали миллионерами после чемпионата мира и Азии

Казахстанская федерация бокса вручила спортсменам денежные сертификаты по итогам чемпионата Азии среди взрослых и молодежного чемпионата мира 2024 года, передают Vesti.kz.

Источник: КФБ

В ходе мероприятия их также получили тренеры боксеров и врачи.

Чемпионат Азии прошел в таиландском Чиангмае. Копилка сборной Казахстана пополнилась пятью золотыми, четырьмя серебряными и одной бронзовой медалью:

  • золото: Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Абылайхан Жусупов (до 71 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 86 кг), Сагындык Тогамбай (до 92 кг) и Айбек Оралбай (свыше 92 кг);
  • серебро: Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Оразбек Асылкулов (до 57 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг) и Диас Молжигитов (до 75 кг);
  • бронза: Ерасыл Жакпеков (до 80 кг).

Молодежный чемпионат мира проходил в черногорской Будве. В 25 весах в мужском и женских соревнованиях казахстанская команда завоевала 17 медалей (6−1−10) и впервые в своей истории заняла первое место в общем зачете.