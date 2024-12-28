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Казахстан официально признан лучшей боксерской державой

Казахстан стал первым по количеству победителей в номинациях премии Best of Asians от Азиатской конфедерации бокса (ASBC), сообщают Vesti.kz.

Источник: Турар Казангапов

По итогам 2024 года Казахстан стал лучшим в четырех номинациях. На втором месте оказались Узбекистан и Китай, у которых по три номинации. У Таджикистана успех в двух номинациях Best of Asians. По одной призовой позиции забрали Таиланд, Кыргызстан, Индия, Иран и Туркменистан.

От Казахстана победителями в премии ASBC стали Сагындык Тогамбай («Лучший азиатский боксер среди взрослых»), Темирлан Мукатаев («Лучший азиатский боксер до 22 лет»), Торехан Сабырхан («Лучший азиатский боксер среди молодежи») и Казахстанская федерация бокса («Лучшая азиатская национальная федерация»).