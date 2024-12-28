Казахстан официально признан лучшей боксерской державой

По итогам 2024 года Казахстан стал лучшим в четырех номинациях. На втором месте оказались Узбекистан и Китай, у которых по три номинации. У Таджикистана успех в двух номинациях Best of Asians. По одной призовой позиции забрали Таиланд, Кыргызстан, Индия, Иран и Туркменистан.