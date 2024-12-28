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Непобежденный американец назвал тактику для победы над Биволом и Бетербиевым

Непобежденный американский боксер Дэвид Бенавидес рассказала о готовности провести поединок с победителем реванша между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Источник: Getty Images

В феврале 28-летний Бенавидес (28−0) проведет поединок против Дэвида Моррелла (11−0) в полутяжелом весе.

«Моя главная цель — хорошенько избить Моррелла и выйти на более серьезного оппонента. Кажется, в WBC назвали меня топ-претендентом, так что я должен получить бой с победителем реванша Бивол — Бетербиев. Я готов к этому на 100%.

Бетербиев очень мощный и охотится за нокаутом. Но его можно переиграть. Если честно, в первом поединке Бивол это и сделал. Мне показалось, что Бивол победил довольно убедительно. Если мне предстоит встретиться с ним, то нужно будет оказывать прессинг и выбрасывать гораздо больше комбинаций. С ним нельзя просто выкидывать один хук, нужно с умом использовать разные сочетания. С каждом из них нужно драться по-разному. Когда до этого дойдет — я буду готов», — сказал Бенавидес в интервью Шону Зиттелю.