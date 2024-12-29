Усику предлагают драться с Нганну. Бокс снова проиграет деньгам?

Более интересными вариантами выглядели инсайды о том, что следующим соперником Усика всё-таки станет Дюбуа. А стердаун лишь подкрепил эту уверенность. Реванш Усика и британца действительно снял бы все вопросы. Ведь многие по-прежнему обвиняют чемпиона в симуляции. Они уверены, что Александр специально присел на колено и изобразил попадание в пах, а на самом деле был нокаутирован. Скорее всего, со спортивной точки зрения Усик также заинтересован именно в этом поединке. Он позволит окончательно доказать всем своё величие. И со спокойной душой завершать профессиональную карьеру. Но есть ещё один вариант…